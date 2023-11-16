Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cide ilçesinde yatırımlar hakkında bilgi almak ve yetkililerle görüşmek için incelemelerde bulundu. Vali Dallı, Devlet Hastanesi'nin çevre düzenlemesinin bir an önce tamamlanması planlandığını belirtti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cide ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kaymakam Tuncay Karataş'ı ziyaret eden Dallı, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aile Destek Merkezini ve yapımı devam eden Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Dallı, yetkililerle görüştü.

Dallı, "Hastaneyle alakalı yapılacaklarla ilgili notlarımızı aldık. Hastanenin çevre düzenlemesini bir an önce tamamlamayı planlıyoruz." dedi.