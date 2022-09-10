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Kastamonu haberi! Eskişehir İl Müftüsü Gerek'ten Başkan Bozkurt'a ziyaret

Politika Haberleri

Kastamonu haberi! Eskişehir İl Müftüsü Gerek'ten Başkan Bozkurt'a ziyaret

Kastamonu gelişmesine göre Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve İlçe Müftüsü Özcan Cihangir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve İlçe Müftüsü Özcan Cihangir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İl Müftülüğünün İnönü ilçesinde gerçekleştireceği din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, din görevlilerinin aidiyet duygusunu geliştirici, moral ve motivasyon artırıcı sohbetler gerçekleştirmek ve Kur'an kursu öğrencileri ile buluşmalar düzenlemek için yapacakları çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, nazik ziyareti ve ilçede yapılacak çalışmaları için Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve ekibine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Gerek Eskişehir Hisarcık Bozkurt Politika Haberler

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