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Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Politika Haberleri

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde B.T., A.T., Ş.M. ve A.T. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; hilti, hilti ucu, burç, çekiç, keser, boru anahtarı, balta, kürek, kazma, gaz maskesi ve benzin ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince B.T., A.T., Ş.M. ve A.T. gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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