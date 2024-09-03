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Kasım Gülpınar için bomba iddia! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek

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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın kısa bir süre içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceği iddia edildi. Gülpınar'ın "Kafamda bir şey var. İki isme de bundan bahsedeceğim, önerilerini alacağım ve nihayetinde bir karar verip yoluma devam edeceğim" dediği öne sürüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi.

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Gülpınar istifa mesajında yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyururken ilerleyen günlerde bu değişimin yaşanabileceği konuşuluyor.

ANKARA BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Sözcü TV'den Altan Sancar ise Gülpınar ile konuştuğunu ifade ederek başkanın önümüzdeki günlerde yapacağı bir görüşmeden bahsetti.

"KAFAMDA BİR ŞEY VAR, İKİ İSME DE BUNDAN BAHSEDECEĞİM"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği'nde encümenüyesi de olduğunu hatırlatan Sancar, "Bugün bağımsızsınız ama yarın bir gün AK Parti'ye geçerseniz ne olacak?" sorusuna Gülpınar'ın şu yanıt verdiğini aktardı: "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la kısa bir süre içerisinde görüşeceğim. Kafamda bir şey var. İki isme de bundan bahsedeceğim, önerilerini alacağım ve nihayetinde bir karar verip yoluma devam edeceğim."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Kasım Gülpınar Mansur Yavaş Şanlıurfa Gülpınar Politika Güncel Refah

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