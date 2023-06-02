Kaş Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi çalışanının darbedilmesini kınadı

Kaş Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanın, belediyede görevli başka bir kişi tarafından 'oy kullanmadığı için darbedildiği' iddiasına konu olan saldırı kınandı.

Kaş Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanın, belediyede görevli başka bir kişi tarafından "oy kullanmadığı için darbedildiği" iddiasına konu olan saldırı kınandı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını dilediğini söyledi.

Ulutaş seçimin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş olmasının Türkiye'nin demokratik olarak geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti.

Kaş Belediyesi 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni 27 Mayıs'ta gerçekleştirdiklerini anımsatan Ulutaş, 2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali'nin de 1-4 Haziran tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi çalışanının darp edilmesine tepki

Toplantıda konuşan Belediye Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Fırat Demirci ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Ova Hizmet Birimi'nde çalışan Umut A'nın, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda "oy kullanmadığı için" belediyede çalışan bir kişi tarafından darbedildiğini iddia etti.

Umut A'nın jandarmaya giderek şikayetçi olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini ileten Demirci, "Demokrasiyi gölgelemeye çalışarak, bu çirkin hareketi yapan kişileri şahsım, partim ve grubum adına kınıyorum. Büyükşehir Belediyemiz keşke bu tür olaylardan değil de 2019'dan bu yana yaptığı işlerden, hizmetlerden biraz bahsetseydi, bununla gündeme gelseydi ama bir şey göremiyoruz. Unutulmamalıdır ki, demokrasi, sorumluluk ve sağduyu rejimidir. Yüce Türk milleti, bir kez daha sükunetle iradesini ortaya koymuş ve demokrasinin tecelli etmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda "oy kullanmadığı için" belediyede çalışan bir kişi tarafından darbedildiğini iddia eden Umut A, Kınık Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulunmuştu.

Umut A, yaptığı açıklamada, saldırıya uğramasının planlı olduğunu ileri sürerek, "28 Mayıs Pazar günü oyumu kullanmadığım ve fotoğrafla bunu belgelendirmediğim için darbedildim." iddiasında bulunmuştu.