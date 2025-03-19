3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kartalkaya'daki Otel Yangını Araştırma Komisyonu, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için toplanamadı.

KARTALKAYA KOMİSYONU TOPLANTI YETER SAYISI OLMADIĞI İÇİN TOPLANAMADI

Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, toplantı için yeterli sayının olmadığını belirtti. Komisyonda bugün İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nden yangın alanında uzman akademisyenlerin sunum yapması bekleniyordu.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KATILMADI

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne başlattıkları yürüyüş nedeniyle toplantıya katılmadı. Komisyonun İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri de toplantıya gelmedi.

BİR KOMİSYON DAHA İPTAL EDİLDİ

Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu ve Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, toplantısını yaparken; Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ise iptal edildi.