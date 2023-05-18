Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Digor Kaymakamlığı ile Digor'a bağlı Kocaköy, Varlı ve Celal köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Öksüz, Digor Kaymakamlığı ile Digor'a bağlı Kocaköy, Varlı ve Celal köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

İlk olarak Digor Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Öksüz, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'tan ilçede devam eden çalışmalarla ilgili brifing aldı. Ziyarette; Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler ve Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün de hazır bulundu.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kocaköy'e geçen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada köy sakinleriyle bir raya gelerek hasbıhal etti. Köylüler tarafından dile getirilen çeşitli sorun ve talepleri dinleyen Öksüz, dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kocaköy'de sertifikalı buğday ekilen bir tarlada incelemelerde bulunan Öksüz, bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulunarak, devletin her zaman büyük emekle, alın teriyle üreten çiftçinin yanında olduğunu ve devlet tarafından sağlanan desteklerin devam edeceğini belirtti.

Daha sonra Varlı ve Celal köylerine geçen Vali Öksüz, köylülerle bir araya geldi. Köylülerin taleplerini dinleyerek çözümü noktasında gerekenin yapılacağını kaydetti.

Vali Öksüz'ün köy ziyaretlerine; Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Metin Demiroğlu, İl Özel İdaresi ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ilgili birim yetkilileri katıldı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ziyaretlerinin ardından Kars'a döndü. Vali Öksüz'ün köy ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS