Kars'ta Hayvancılık Bitme Noktasında

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars'ta hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ileri sürdü. Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kars'ın sorunlarını anlattı. Kars'ın çok derin bir kültür ve tarihe sahip olduğuna işaret eden Koçyiğit, bölgenin, sağlık, eğitim, altyapı başta olmak üzere birçok alanda sorunlarının olduğunu ancak bu sorunların çözülmesi için gerekli ve yeterli adımların atılmadığını savundu. Kentte hayvancılık sektörünün bitme noktasına geldiğini iddia eden Koçyiğit, 'Kars Türkiye'nin neredeyse üçüncü hayvan üretim merkezlerinden birisi. Ancak yeterli oranda teşvik verilmediği için hayvancılık bitme noktasına geldi. Hastalıklar nedeniyle çok büyük hayvan kaybı söz konusu. Bu da zaten var olan işsizliğin artmasına neden oluyor.' diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars'ta hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ileri sürdü.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kars'ın sorunlarını anlattı.

Kars'ın çok derin bir kültür ve tarihe sahip olduğuna işaret eden Koçyiğit, bölgenin, sağlık, eğitim, altyapı başta olmak üzere birçok alanda sorunlarının olduğunu ancak bu sorunların çözülmesi için gerekli ve yeterli adımların atılmadığını savundu.

Kentte hayvancılık sektörünün bitme noktasına geldiğini iddia eden Koçyiğit, "Kars Türkiye'nin neredeyse üçüncü hayvan üretim merkezlerinden birisi. Ancak yeterli oranda teşvik verilmediği için hayvancılık bitme noktasına geldi. Hastalıklar nedeniyle çok büyük hayvan kaybı söz konusu. Bu da zaten var olan işsizliğin artmasına neden oluyor." diye konuştu.