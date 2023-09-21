Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışıyla bir araya geliyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yapılan çalışmaları anlatıyor. Esnaf, muhtar ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Başkan Orkan, projeleri vatandaşların görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Orkan, istişarelerde bulunarak yapılan çalışmaları anlatıyor. Karesi'de yapılacak hizmetlerle ilgili sürekli olarak muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, istişarelerde bulunuyor.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Orkan, istişarelerde bulunarak yapılan çalışmaları anlatıyor. Son olarak Çarşı esnafını ziyaret eden ve 7'den 70'e vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarını belirtti. Sık sık esnaf, vatandaş ve muhtar ziyaretlerini sürdüren Başkan Orkan, istişarenin önemine vurgu yaptı. Orkan, "Kentimizde yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve

önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarda yapılan projelere destek oluyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bizler insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Karesi'de elbirliği ile güzel hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İki özelliğin kazanımı kurumlar için artan önem kazanmakta diye düşünüyoruz. Bu yetkinliklerle Karesi'mizin gelecekte daha da huzurlu ve müreffeh bir kent yaşamına olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İlçeye yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Orkan, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi. Projelerle Karesi'nin yükselen bir değer haline geldiğini belirten Orkan, çalışmaları vatandaşlardan aldıkları destekle daha yükseğe taşıyacaklarını söyledi. - BALIKESİR