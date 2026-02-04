Haberler

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Ailemin üzerinden elinizi çekin! Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların "aileler üzerinden" yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz..." dedi.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.
  • Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB soruşturmasında Nisan 2025'te tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında Nisan 2025'te tutuklanmıştı.

"AİLEMİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Açıklamasında ailesinin hedef alındığını söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemin üzerinden elinizi çekin! Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz… Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların 'aileler üzerinden' yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor. Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim…"

İlgili Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıDilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

"NE VİCDAN NE HUKUK"

İmamoğlu, yapılanların sadece siyasi hesaplara dayandığını belirtti:

"İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır."

"MASUMİYET KARİNESİ TEMEL İLKEDİR"

Açıklamasında hukuk devletinin temel ilkelerine de vurgu yapan Dilek İmamoğlu, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini söyledi:

"Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı, bir hukuk devletinin vazgeçilmez ve dokunulamaz temel ilkeleridir. Bu haklar, siyasi saiklerle keyfi biçimde aşındırılamaz. Ailelerin, baskı kurmak için hedef alındığı hiçbir süreç meşru değildir. Hukuk; dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir."

"ARTIK YETER"

İmamoğlu, çağrısının yalnızca kendi ailesine değil, hukuka inanan herkese yönelik olduğunu belirtti:

"Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir. Artık yeter! Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin! Hukuku siyasetin aracı haline getirmekten vazgeçin! Adil, temiz ve hukuka uygun süreçler derhal işletilsin!"

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet sadık kaya:

Kemal Sunal'ın meşhur Tokatçı filmi geldi aklıma, diyorya bizim iyi ailedir, siz anladiniz;)

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Koc:

Her heee

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Adalete güvenim tam demeniz gerekirken. Ailenizin kimse üzerine elini koymaz sıkılmayın bence. Geldiğimiz nokta ortada. Beklemek ve susmak en büyük wrdem olacaktır.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Akp lilerin de adalete ihtiyaç duyacağı günleri umarım görürüz..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı