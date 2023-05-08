Kardeş ülke balkon konuşması istiyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Sadıq Qurbanov ve beraberindeki heyeti misafir etti. Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet olduğunun vurgulandığı ziyarette Qurbanov, 14 Mayıs seçimlerine değinerek bir balkon konuşmasına şahit olmak ve balkondan verilecek mesajları dinlemek istediklerini dile getirdi.

Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Sadıq Qurbanov ve beraberindeki Milletvekilleri Malik Hasanov, Mahir Abbaszade, İmamverdi İsmayılıv, Yeni Azerbaycan Partisi Bakü Merkez Suraxani İlçe Başkanı Vügar Seyidov ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Merkez Uzmanı Resul Selimzade'den oluşan heyetle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, heyeti belediye önünde karşıladı ve makamında misafir etti.

Çelik: "Tek millet iki devletiz"

Qurbanov ve beraberindekilere Manisa ve Şehzadeler ilçesi hakkında bilgi veren Başkan Çelik, daha sonra şöyle konuştu: "Tek millet iki devletiz. Azerbaycan bizim canımız, kardeşimiz. Sizin ayağınıza diken batsa bizim içimiz sızlar. Bu vesileyle bir kez daha Karabağ Zaferi nedeniyle de sizleri kutluyoruz. Biz burada hop oturup hop kalktık. Zafer sevincini birlikte yaşadık, birlikte kutladık. İnanıyorum ki Türkiye Azerbaycan kardeşliği bölgede ve dünyada daha büyük başarılara imza atacak. Her iki ülkenin daha da güçlenmesine, zenginleşmesine katkıda bulunacaktır. Biz her zaman yanınızdayız. Sizlerle birlikte olmaktan iftihar ediyoruz, mutlu oluyoruz. İnşallah muhabbetimiz, dostluğumuz, kardeşliğimiz artarak devam edecektir."

Qurbanov: "Bir ananın iki oğluyuz"

Türkiye ve Azerbaycan'ın bir ananın iki oğlu olduğunu dile getiren Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Sadıq Qurbanov ise, "Bizi birbirimizden ayırmak mümkün değildir. Tarihte biz bir müddet ayrı düştük. Ama şairlerimiz, yazarlarımız kardeşliğimizi hep kalplerinde yaşattılar. Bir iki nesil böyle yaşadı. Dedelerimizin bizim şuurumuzda bıraktıkları o izler tarih sonunda bizi bir daha kavuşturdu. Etle tırnağın arasına girmek isteyen dikenleri artık temizledik. Bağımsızlığımızı kazandıktan sonra herkesin kalbi Türkiye ile atıyordu. 30 sene, tarih için çok küçük bir zaman ama bir insan için büyük. 30 yıl, bir nesil sayılır ve o nesil büyük işler gördü. 44 günde Azerbaycan'ın zaferini getirdi. Kardeş kardeşe teşekkür etmez, minnet duymaz. Ama biz Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyoruz. İki kardeşin birbirine yardımının karşılığı olmaz ama Türkiye'de olan deprem zamanında da Azerbaycan halkının sevgisini, münasebetini, devletin değil insanlarının kalbindeki sevgisini tüm dünya gördü." dedi.

"İstedik ki balkon konuşmasına şahit olalım"

14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak seçimlere değinerek konuşmasını sürdüren Sadıq Qurbanov, "İstedik ki 14 Mayıs'ta yapılacak balkon konuşmasında güzel hadiselerin şahidi olalım. Türkiye'nin gelecekteki strateji ve hedeflerinin neler olduğunu balkondan dinleyelim. Türkiye halkının dünya devletleri arasında, küresel güçler arasında yerinin nerde olduğuna 14 Mayıs akşamı şahit olalım." diye konuştu.

"Gönül coğrafyamızın duygularının tercümanı"

Başkan Çelik ise 14 Mayıs'ta bir balkon konuşmasına şahit olmak istediklerini dile getiren Sadıq Qurbanov ve beraberindeki heyete teşekkür ederek şunları söyledi: "Çok saygın bir heyetle gelip anayurt Türkiye'de 14 Mayıs akşamı bir balkon konuşması bekliyoruz, Cumhurbaşkanımızdan Azerbaycan'a, Karabağ'a bir selam bekliyoruz ifadesi esas itibariyle bütün gönül coğrafyamızın duygularının tercümanı olan bir ifadedir. Çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki milletimizin sağduyusu ve ferasetiyle küresel emperyalist güçler o akşam sevinemeyecek. Yine bir balkon konuşması olacak ve kardeşlerimiz, gönül coğrafyamız yine mutlu olacaktır."

Konuşmaların ardından ziyaretin anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi. - MANİSA