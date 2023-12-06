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Karatay Tabiat Mektebi İlçede Eğitim Çağındaki Çocuklara Yönelik Hizmete Açıldı

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Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim çağındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan Karatay Tabiat Mektebi tamamlandı. Mektep, çocuklara tarım, hayvancılık, sıfır atık gibi konularda uygulamalı eğitimler ve etkinlikler sunacak.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçede eğitim çağındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak başlatılan Karatay Tabiat Mektebi'nin yapımı tamamlandı.

Karatay Şehir Parkı içerisinde oluşturulan Karatay Tabiat Mektebi sayesinde ilçede ilkokul ikinci sınıfta eğitim gören 8 bin öğrenci; kurulan atölyelerde tarım, hayvancılık, sıfır atık, çevre ve daha birçok konuda uygulamalı eğitimler ile etkinliklere katılacaklar. Karatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek eğitimler kapsamında Karatay Tabiat Mektebi'nde; ahşaptan oluşturulan 3 adet atölyede kil seramik yapımı, temel yaşam becerileri, kompost yapımı, atık malzemelerden organik gübre yapımı ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca; içerisinde midilli atları, tavşan, kedi, güvercin, tavuk ve horoz gibi canlıların olacağı Hayvan Evleri ile 25 adet çadırın kurulacağı 75 kişilik Çadır Kamp Alanı, doğal hayatın izlenebileceği 3 katlı Gözlem Kulesi ve çocukların içerisinde birçok eğlenceli etkinliği yapabileceği 100 metrekarelik Labirent Oryantiring Parkuru da yer alacak.

"Çocuklarımızın iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların eğitim hayatına önemli katkı sağlamasını hedefledikleri projenin Karatay'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın eğitimi ve geleceğe hazırlanmaları bağlamında milli eğitim müdürlüğümüze önemli destekler veriyoruz. Karatay Şehir Parkımızın içerisine Karatay Tabiat Mektebi'mizi kurduk. İnşallah kısa bir süre içerisinde başlayacak projemizle yıl boyunca toplamda 8 bin ilkokul ikinci sınıf öğrencimizi buraya getireceğiz ve uygulamalı ile teorik eğitim almaya başlayacaklar. Çocuklarımız, oluşturduğumuz atölye ve alanlarda hem doğayla, toprakla, canlılarla iç içe olacaklar hem de birçok atölye çalışmalarıyla okullarında gördükleri eğitimlerini pekiştirmiş olacaklar. Öğrencilerimizin doğayla buluştuğu, doğada yaşayarak güven elde ettiği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştiği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendiği bir ortam sunmuş olacağız. Bu bağlamda da, Karatay Tabiat Mektebimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın okul dışı öğrenme bağlamında önemli görüyoruz. Karatay Tabiat Mektebimiz ilçemize, Konyamıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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