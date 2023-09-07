Karapınar'a atanan yeni kaymakam göreve başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile Karapınar'a atanan Kaymakam Şenol Öztürk görevine başladı. Öztürk, ilçenin kalkınması, gelişmesi, huzur ve refahı için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile Karapınar'a atanan Kaymakam Şenol Öztürk görevine başladı.

Kaymakam Şenol Öztürk göreve başladığı ilk günde gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin kalkınması, gelişmesi, huzur ve refahı için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

Kaymakam Şenol Öztürk makamında yaptığı açıklamada, "Kıymetli Karapınarlı hemşehrilerim, bugün itibariyle ilçemizdeki vazifemize başlamış bulunmaktayız. Eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, organize sanayi, gençlik faaliyetleri hülasa şehrin her meselesi meselemiz, Karapınarlı hemşehrilerimizin her talebi ana gündem maddemiz olacaktır. Rabbim bizi mahcup etmesin, zorumuzu kolay eylesin. Tüm Karapınarlı hemşehrilerimin dua ve desteklerini bekliyorum." dedi.

Öztürk, daha önce de Kütahya-Tavşanlı, Antalya-Gazipaşa'da Kaymakam Refikliği ve Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.