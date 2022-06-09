Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" tartışmasına Karamollaoğlu da dahil oldu: Mezhebin kriter olarak alınması ülkemize en büyük kötülüktür - Haberler

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Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" tartışmasına Karamollaoğlu da dahil oldu: Mezhebin kriter olarak alınması ülkemize en büyük kötülüktür

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi' tartışmasına Karamollaoğlu da dahil oldu: Mezhebin kriter olarak alınması ülkemize en büyük kötülüktür

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin kullandığı "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür." ifadesini kullandı.

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları gündem oldu. Kılıçdaroğlu'na yönelik Oral, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların gündem olmasının ardından İYİ Parti kanadından büyük tepki gelirken, İbrahim Halil Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Sakarya gezisinde ". Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum."

Tarışmalara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dahil oldu. Oral'ın açıklamalarına ilişkinKaramollaoğlu, "Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntülü olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür." değerlendirmesini yaptı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Temel Karamollaoğlu İbrahim Halil Oral Kemal Kılıçdaroğlu Sp Politika Güncel Haberler

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