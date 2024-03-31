Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, oyunu eşiyle birlikte kullandı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, oyunu eşi Hatice Sarıibrahim ile birlikte kullandı.

Vali Sarıibrahim, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için saat 12.15 sıralarında ikamet adresinin bulunduğu Beyazkent Mahallesindeki Abdullah Tayyar Anadolu Lisesine geldi. 1052 numaralı sandıkta oy kullanan Vali Sarıibrahim, oy sırası bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vali Sarıibrahim, "Seçimde görevli tüm güvenlik güçlerimize ve sandık görevlilerimize hayırlı görevler, kolaylıklar diliyorum. Seçimler ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun" dedi. - KARAMAN