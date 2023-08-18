Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karaman Valiliği görevine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı.

Vali Sarıibrahim için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile daire müdürleri katıldı. Karşılama törenin ardından makamına geçen Vali Sarıibrahim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Sarıibrahim yaptığı açıklamada, "Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi olan Karaman'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Göreve başladığımız an itibarıyla, Karamanoğlu Mehmet Bey'in izinde, Türkçe'nin başkenti Karamanımıza hizmet etmeye başlarken üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak bütün mesai arkadaşlarımla birlikte vatandaş merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışımız olacağını belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde Yunus Emre'nin yurdu, Kazım Karabekir'in memleketi kadim şehrimiz Karaman'ı hep birlikte daha iyi yerlere getirebilmek adına; milletvekillerimiz başta olmak üzere, yerel yönetimlerimiz, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız ile yakın bir iletişim halinde, azim ve gayretle çalışacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, görevi devraldığım Tuncay Akkoyun valimiz başta olmak üzere, Karamanımıza bugüne kadar hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim üzerimizdeki gömleklerden teri, bu kadim toprakların tozunu da paçamızdan eksik etmesin. Hayırla hizmet etmeyi nasip etsin. Allah, memleketimize hizmet yolunda hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - KARAMAN