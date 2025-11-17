Haberler

Karadağ, Türk Vatandaşlarına Yönelik Vize Uygulamasını Kaldırmayı Planlıyor

Güncelleme:
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize uygulamasının 10 ila 15 gün içinde kaldırılacağını duyurdu. Vize politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirme hedefi üzerine çalışmalarını sürdüren İbrahimovic, Türkiye'deki temsilciliklerdeki personel sayısını artıracaklarını belirtti.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, "Türk vatandaşlarına yönelik geçici vize uygulamasının 10 ila 15 gün içerisinde kaldırılacağına inanıyoruz" dedi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türk vatandaşlarına yönelik geçici vize uygulamasına ilişkin bir soruya cevap verdi. İbrahimovic, "Başbakan ile sürekli iletişim halindeyiz. Geçici vize uygulamasının 10 ila 15 gün içinde kaldırılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ülkesinin vize politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmek için çalışma yürüttüğünü ifade eden İbrahimovic, "2026 yılı sonuna kadar uyum elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Karadağ'ın Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını da vurgulayan İbrahimovic, Türkiye'deki temsilciliklerde görevli personel sayısını artırma yoluna gittiklerini duyurdu.

Türk vatandaşlarının masum olduğu ortaya çıkmıştı

Karadağ hükümeti, ekim ayında başkent Podgoritsa'da yaşanan bıçaklı bir kavgada Türk vatandaşlarının da yer aldığına ilişkin iddialar ve Türk vatandaşları aleyhindeki protesto gösterileri sonrasında Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştı. Olayın ardından Karadağ'da yaşayan Türk vatandaşlarına ait işletmelere yönelik ırkçı saldırılar yaşanmıştı. Diğer yandan bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan Türk vatandaşları, bıçaklı kavga sırasında bölgede bulunmadıklarının teyit edilmesinin ardından mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
