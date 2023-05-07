Karabağlar Belediye Başkanı Sandık Görevlileri İle Kahvaltıda Buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bozyaka bölgesindeki dokuz mahallenin sandık görevlileri için verilen dayanışma kahvaltısına katıldı. Başkan Selvitopu, seçim sürecinde son haftaya girildiğini hatırlatarak, çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bozyaka bölgesindeki dokuz mahallenin sandık görevlileri için verilen dayanışma kahvaltısına katıldı.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri; Nedim Topaloğlu, Ahmet Şafak ve Okan Aras'ın Bozyaka bölgesindeki sandık görevleri için düzenlediği programa katıldı.

Diğer meclis üyeleri ve muhtarların da yer aldığı buluşmada konuşan Başkan Selvitopu, seçim sürecinde son haftaya girildiğini hatırlatarak, "Sahada yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürecek ve Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta Atatürk'ün makamı olan Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız" dedi.

Türkiye'nin yaşadığı tahribatın herkes tarafından ibretle izlendiğini söyleyen Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Sorunları çözemeyenler, dedikodular, iftiralar üzerinden bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ancak bizler Kuvayımilliye'nin, Cumhuriyet'i kuran partinin mensuplarıyız. İftiracıların hiç biri azmimizi, kararlılığımızı kıramaz. 14 Mayıs'ta yeni bir ışık doğacak ve bu güzel ülke hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Bundan hiçbir kuşkumuz yok."

Selvitopu, programın ardından Bahçelievler Mahallesi'nde sahayı dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.