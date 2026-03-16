Kanada Dışişleri Bakanı Anand, Türkiye'ye geliyor

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türkiye'ye yapacağı ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve ticaretin artırılması konularını ele alacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yarın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile yapacağı görüşmede; iki NATO müttefiki olan Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesine önem verildiğini belirtmesi, bu çerçevede, karşılıklı üst düzey temas ve ziyaretlerin artırılmasının fayda sağlayacağını vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın görüşmede ayrıca, 2,7 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin gerçek potansiyelini yansıtmadığını vurgulaması, savunma sanayi sektöründeki ortaklıkların artırılmasının hem askeri hem ticari bağların kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekmesi öngörülüyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın nükleer enerji dahil, yenilenebilir enerji alanında iş birliği tesis edilmesinin Türkiye-Kanada iş birliğine uzun vadeli yeni bir boyut kazandıracağının altını çizmesi, iki ülkenin güvenlik ve terörle mücadele alanında birlikte çalışmalarının önem arz ettiğini belirtmesi, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve savaş durumunun küresel yansımalarına işaret ederek, çatışmaların bir an evvel durdurularak müzakere masasına dönülmesi konusunda da uluslararası toplumun ortaklaşa hareket etmesi gerektiğini dile getirmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Bakan Fidan'ın Gazze'deki durum ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında muhatabıyla fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
