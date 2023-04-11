Kanada'dan 14 Rus kişi ve 34 kuruluşa yaptırım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın 14 Rus kişi ve 34 kuruluşa yaptırım uygulayacağını ve Ukrayna'ya yeni askeri destek paketini sağlayacaklarını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın 14 Rus kişi ve 34 kuruluşa yaptırım uygulayacağını ve Ukrayna'ya yeni askeri destek paketini sağlayacaklarını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakan Trudeau, Kanada'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını ve Ukrayna'ya yeni askeri destek paketi sağlayacağını açıkladı. Trudeau, Kanada'nın Ukrayna'ya 21 bin saldırı tüfeği, 38 makineli tüfek ve 2,4 milyon mermi göndereceğini aktararak, aralarında Rus paralı asker şirketi Wagner'e bağlı kişilerinde bulunduğu 14 kişi ve 34 kuruluşa yaptırım uygulayacaklarını ifade etti. Gerektiği sürece Ukrayna'ya her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Trudeau, Kanada'nın ayrıca Rusya'nın yaptırımları delmesini sağlayan Belarus'ta bulunan 9 finans kuruluşuna da yaptırım uygulandığını açıkladı.

Kanada, Ocak 2022'den bu yana Ukrayna'ya mali, askeri, insani ve diğer yardımlar kapsamında 8 milyar Kanada dolarından fazla yardım taahhüt etti. - TORONTO