Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararlarına Uyum Gösteren Kurumlara Plaket Verildi

Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararlarına Uyum Gösteren Kurumlara Plaket Verildi
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TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan idareleri ödüllendirdi. Kurumların uyum gösterdiği kararlar ve örnek durumlar ele alındı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon tarafından, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan idarelere plaket verildi.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, KDK'nin tavsiye kararlarına ve bilgi-belge isteklerine yüksek oranda olumsuz yaklaşan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üst düzey temsilcileri dinlendi.

Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, tavsiye kararlarına kurumların büyük oranda uyum gösterdiğini belirtti.

Vatandaşların kendilerine yaptıkları başvurulara ilişkin örnekleri anlatan Makas, icradan ikinci el araç alan bir vatandaşın geciken muayene ücretlerinin faiziyle kendisinden tahsil edilmesinden şikayet ettiğini belirtti.

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde görevde yükselme sınavına giren bir vatandaşın sınavda yüksek puan almasına karşın sınavın ardından beyin kanaması geçirdiği ve sözlü mülakata girememesi nedeniyle mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle kendilerine başvurduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan ise bir sonraki görevde yükselme sınavında vatandaşın bir önceki yazılı sınavdan aldığı puanın değerlendirileceği ve sadece sözlü mülakata girmesine imkan tanınacağını aktardı.

Kamu Denetçisi Makas, 18 yaşın altında anne-babasının işletmesinde çalışan çocuklar hakkında resen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından soruşturma başlatıldığını ve sosyal güvenlik hakkının ihlal edildiği yönünde tavsiye kararları olduğunu anlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Küçükevcilioğlu, bu konunun EYT sonrasında karşılarına sıklıkla geldiğini belirtti. Uygulamanın 1960'lardan beri devam ettiğini anlatan Küçükevcilioğlu, konunun çözülmesi gerektiğini kendilerinin de düşündüğünü belirtti. Bu konuyu çözmek üzere çalışırken genelgenin iptaliyle ilgili Danıştay'a açılmış bir dava olduğunu vurgulayan Küçükevcilioğlu, "Bu mahkeme kararı sonuçlansın, genelge hükmü iptal olduğunda süreç şekillenecek." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kilis Milletvekili Dal, KDK'nin tavsiye kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan idarelerin üst düzey temsilcilerini de davet ettiklerini söyledi. KDK'nin önerileri doğrultusunda diğer kurumların ortalamasının üstünde işlem yapan kamu kurum ve kuruluşlarını takdir etmek istediklerini anlatan Dal, "Uygulamamızın diğer kurumlarımız için bir örnek teşkil edeceğini umuyor, KDK'nın kararlarına uyumu teşvik etmesini temenni ediyoruz. Tavsiye kararlarına uyumun her gün artarak devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin 2024 yılı raporlarını incelediklerini söyleyen Dal, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün KDK'nin tavsiyelerine diğer kurumların ortalamasından daha fazla duyarlılık göstererek işlem tesis ettiğini söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, cezaevlerindeki mahkumların cezaevi kantinlerinde bilgisayar satılması yönünde talepleri olduğunu belirtti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz ise cezaevi odalarında bulunması gereken eşyalara yönelik yönetmelikte sayılanlar arasında bilgisayar bulunmadığını belirtti. Savunmaya yönelik ihtiyaç olduğunda bilgisayar odalarından mahkumların faydalandırıldığını kaydeden Akceviz, "Ben bunu not alarak aldım. Bu tavsiyedir. Gündeme getirmek için üstlerime ileteceğim." dedi.

Değerlendirmelerin ardından KDK'nin tavsiye kararlarına uyum gösteren kurumlara plaket verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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