Kameralar önünde ilginç anlar! Erdoğan konuşmaya başlayınca gelip uyardılar: Canlı yayında değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, salgının etkisini yitirdiğini ve alınan yeni kararları açıkladı.

"CANLI YAYINDA DEĞİLİZ" UYARISI

Erdoğan, konuşmaya başladığı anda ilginç bir gelişme yaşandı. Yayına müdahale eden bir görevli, Erdoğan'ın kulağına eğilerek "Sayın cumhurbaşkanım çok özür diliyorum. Canlı yayında değiliz şu anda. Bu açılış konuşmanız değil, ana metniniz. İsterseniz canlı yayına geçelim." diyerek uyardı. Ancak o anlarda Erdoğan'ın konuşması, zaten televizyon ekranlarında canlı olarak veriliyordu.

"TOPLU TAŞIMA VE SAĞLIK KURULUŞLARI HARİÇ MASKE YASAĞI KALKTI"

Bilim Kurulu'nun son kez toplandığını belirten Erdoğan, "3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir" dedi.