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Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'

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Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Oprah Winfrey'in programında tartışmalı bir silah açıklaması yaptı. "Evime biri girerse vurulur" diyen Harris, gülümseyerek personelinin bu konuyla ilgileneceğini belirtti. Kasım seçimlerine yaklaşırken gündem olan Harris, silah sahibi olduğunu vurguladı ancak saldırı silahlarının yasaklanması gerektiğini de savundu. Trump'la yaptığı münazarada da silah konusuna değinen Harris'in açıklamaları, ABD'deki silah tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, katıldığı programda "Eğer evime biri girerse vurulur" dedi. Daha sonra gülen Harris, "Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek" dedi.

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı haftalar kala Demokratların adayı ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "silah" açıklamasıyla gündem oldu. Harris, Michigan'da katıldığı Oprah Winfrey'ın programında silahını kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Harris, canlı yayında, "Eğer evime biri girerse vurulur" dedi. Daha sonra gülen Harris, "Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek" dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazarada silah sahibi olduğunu vurgulayan Harris, programın sunucusu Winfrey'ın silah sahibi olup olmadığını bir kez daha sormasıyla silahı olduğunu yineleyerek, bir kez daha saldırı silahlarının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Oprah Winfrey Kamala Harris michigan

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