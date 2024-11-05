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Kamala Harris, Oy Vermeye Çağrıda Bulundu

Kamala Harris, Oy Vermeye Çağrıda Bulundu
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Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, Georgia'da radyo programında yaptığı açıklamada, vatandaşları oy vermeye davet etti ve önündeki görevde insanların ihtiyaçlarına odaklanacağını belirtti.

ABD'de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, radyo programına yaptığı açıklamada, "Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım" dedi.

ABD'de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletinde bağlı Atalanta şehrinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor" dedi.

Georgia'da sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanacağını belirten Harris, "Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım" ifadelerini kullandı.

Harris, ABD'lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum" diye konuştu. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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