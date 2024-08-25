Üye Girişi
Haberler

Kamala Harris'in Seçim Kampanyası 540 Milyon Dolar Bağış Topladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyası, aday olduğu 21 Temmuz'dan bu yana 540 milyon dolar bağış topladı. Harris'in seçim kampanyası yöneticisi Jen O'Malley Dillon, toplanan 540 milyon dolara Demokrat Parti'nin düzenlediği kongrede toplanan 82 milyon doların da dahil olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyası, aday olduğu 21 Temmuz'dan bu yana 540 milyon dolar bağış topladı.

ABD'de başkanlık seçimine aylar kalırken, aday seçim çalışmalarına devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyası, aday olduğu 21 Temmuz'dan bu yana 540 milyon dolar bağış topladı.

Harris'in seçim kampanyası yöneticisi Jen O'Malley Dillon, toplanan 540 milyon dolara Demokrat Parti'nin düzenlediği kongrede toplanan 82 milyon doların da dahil olduğu ve bunun Harris'in adaylığına yönelik coşkunun bir işareti olduğunu belirtti. Dillon, "Bu, bu zaman aralığında herhangi bir başkanlık kampanyası için şimdiye kadarki en yüksek rakam" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Demokrat Parti Kamala Harris Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı? UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır? Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir? Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? Okuduğunuz klasik romanın ana erkek karakteri Prens Mışkin ise ana kadın karakteri hangisidir? Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? Yakinen ne anlama gelir?Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 300 Bin TL'lik soru ve cevabı ne? Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Matrix adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar? Ç.Rizespor 0-5 Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Rize maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Rize maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ağustos Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Rize maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Muslera Young Boys maçında yok mu, oynayacak mı, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu, oynayacak mı, sakat mı? Kayserispor maçı yok mu? Bu hafta neden Kayserispor maçı yok? Trabzonspor - Bellona Kayserispor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?
title