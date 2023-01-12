Kalp rahatsızlığı geçiren Akşener'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmadı

"Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" şikayetiyle hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama geldi. Akşener'in hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten doktor, "Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Ankara Kavaklıdere'deki Güven Hastanesi'ne kaldırılan Akşener'in "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" şikayetiyle müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

PARTİ YETKİLİLERİ VE DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Akşener'in sağlık durumuyla ilgili hem doktoru hem de İYİ Parti yetkilileri hastane önünde açıklama yaptı. İYİ Parti liderinin sağlık durumun iyi olduğu açıklandı.

DOKTOR: BİR PROBLEM SAPTANMADI

Akşener'in doktoru sağlık durumunda endişe edecek bir durumun olmadığını belirterek, "Genel Başkanımız bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

TURHAN ÇÖMEZ: GÖZLEM AMACIYLA HASTANEDE KALACAK

Akşener'in başdanışmanı ve aynı zamanda doktor olan Turhan Çömez ise "Genel Merkez'deki bir toplantı esnasında kendisi bir çarpıntı hissetti. Hepiniz biliyorsunuz yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı üzerine biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Acil serviste tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikleri tamamlandı. Bu gece gözlem amacıyla hastanede kalacak. Yarın taburcu edilmesi planlanıyor. Endişe edecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.