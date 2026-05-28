AB: 'Rusya'nın (muhatap seçme) tuzağına düşmeyelim'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna müzakerelerinde konular yerine şahsiyetlere odaklanmanın Rusya'nın "tuzağı" olduğunu belirterek, "Bu, Rusya'nın bizi içine çekmek istediği bir tuzak. Bu tuzağa düşmeyelim" uyarısında bulundu.

AB dışişleri bakanları, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Limasol kentinde gayriresmi toplantıda bir araya geliyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kallas, "Hindistan ve Suudi Arabistan'dan gelen konuklarımız var ve Orta Doğu'daki durumu görüşüyoruz. Anlaşmanın imzalanmasını bekliyorduk. Şu ana kadar imzalanmadı, ancak şu anda Hürmüz Boğazı savaş ve barış arasında garip bir durumda. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerçekten herkesin çıkarına, çünkü herkes bunun için çok yüksek bir bedel ödüyor. Orta Doğu'daki durumun diğer yönlerini, bunun bizi nasıl etkilediğini ve bu konularda nasıl birlikte çalışabileceğimizi de görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savaş alanında Rusya'nın geri planda kaldığını görüyoruz"

Toplantıda Rusya'nın da ele elınacağını belirten Kallas, "Rusya ile ilgili temel çıkarlarımızı da ele alacağız. Barış görüşmelerinde şu anda pek bir ilerleme kaydedilmiyor ve savaş alanında da Rusya'nın geri planda kaldığını görüyoruz. Bu nedenle dışişleri bakanlarıyla Rusya'ya yönelik temel çıkarlarımızı ve temel taleplerimizi görüşmek için en uygun yer burasıdır. Çünkü masaya oturduğumuzda ne yaptığımızın, tartışmak istediğimiz konunun ne olduğunun da çok açık olması gerekiyor. Uzun süreli ve sürdürülebilir bir barışın olması bizim çıkarımızadır. Uzun süreli bir barışın elbette hesap verebilirlik gibi ele almamız gereken unsurları da vardır. Gündemimizdeki son madde ise Avrupa güvenlik stratejisi, yani üye devletlerin bu konuya bakış açılarını ve nasıl ilerleyeceğimizi anlamak için kapsamlı bir yaklaşım" şeklinde konuştu.

"Rusya'nın tuzağına düşmeyelim"

Kallas, Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel müzakere masasında AB'nin kim tarafından temsil edileceği yönündeki tartışmalara ilişkin soruya verdiği cevapta "konular yerine şahsiyetlere" odaklanmanın Rusya'nın tuzağı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kallas, "Bu, Rusya'nın bizi içine çekmek istediği bir tuzak; kimin onlarla konuşacağını tartışıyoruz ve onlar zaten kimin uygun olup olmadığını seçiyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim. Müzakereler her zaman bir ekip çalışmasıdır. İyi polisler, kötü polisler vardır, masaya nasıl oturacağınıza dair bir stratejiniz vardır. İşte bu yüzden konu, kim olduğundan çok daha önemlidir" şeklinde cevap verdi. Kallas, görüşmelerde AB'nin mutlaka temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'nın ilgilendiği şeyleri düşünürsek, örneğin yaptırımların kaldırılması, Avrupa'nın alacağı bir karardır" dedi. Kallas, "Baş müzakereci görevini üstlenmek ister misiniz?" sorusunu, "Yine söylüyorum, bu içine düşmememiz gereken bir tuzak. Ben Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisiyim ve görev tanımımı antlaşmalarda okuyabilirsiniz. Elbette, bu aynı zamanda Avrupa'yı temsil etmek anlamına da geliyor. Ama bunun için birleşmemiz gerekiyor ve bu çok, çok önemli bir mesaj. Bireysel üyeler olarak ayrı ayrı değil, Avrupa olarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Çünkü bireysel olarak hepimiz birlikte olduğumuzdan çok daha zayıfız" şeklinde cevap verdi.

"Gürcistan, Moldova gibi ülkelerdeki Rus birlikleri çıkarılmalı"

Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel müzakerelerde esas noktaların sorulması üzerine Kallas, "Şubat ayında, aklıma gelen tüm maddeleri sıraladığım bir makale sundum. Rusya'nın uluslararası anlaşmalara uyması, komşularına saldırmama ve egemenliklerine saygı gösterme yükümlülüğünden başlayarak. Ancak elbette başka şeyler de var. Örneğin, Ukrayna'dan askeri sınırlama konusunda istenen tavizlerin Rusya'ya da yansıtılması gerekiyor, eğer bu anlaşmada yer alıyorsa. Ayrıca daha geniş kapsamlı konular da var. Gürcistan, Moldova gibi ülkelerdeki Rus birliklerini düşünürsek bu birliklerin orada olmaması ve farklı ülkelerdeki seçimlere müdahale etmemesi Avrupa'nın güvenlik çıkarları açısından da önemlidir. Dolayısıyla, elbette bu maksimalist bir yaklaşım, ancak Rusya'nın şu ana kadarki yaklaşımı da maksimalist iddiaları içeriyor" ifadelerini kullandı. - LİMASOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı