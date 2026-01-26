Haberler

Kahta Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yeni Başkan Halil Can oldu

Kahta Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yeni Başkan Halil Can oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Halil Can, mevcut başkan Mustafa Turanlı'yı geçerek başkanlık görevini üstlendi. Seçimlerde Halil Can 380 oy alarak yeni başkan seçildi.

Adıyaman'ın Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Mustafa Turanlı ile Halil Can'ın yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan Halil Can oldu. Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı, Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık bin 200 seçmeni olan odanın başkanlık seçimi yarışında iki aday yarıştı. Seçimlerde mevcut başkan Mustafa Turanlı ile Halil Can başkanlık için yarıştı. Sabah saat 09.00'da başlayan yarış saat 17.00'da tamamlandı. Seçim sonrası yapılan sayımlarda Halil Can 380 oy alırken, Mustafa Turanlı ise 283 oy aldı. Böylelikle kesin olamayan sonuçlara göre Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda ilk kez başkan değişimi yaşandı ve Halil Can yeni başkan seçildi.

Seçim sonrası tebrikleri kabul eden Halil Can, yaptığı açıklamada; "Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bana oy veren ve vermeyen tüm üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Sabah saat 09.00'dan akşam saat 17.00'a kadar görevli olan seçim kurulu çalışanlarına ve özellikle emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Hile yaparken suçüstü yakalandı