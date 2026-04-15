Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çok yönlü inceleme ve soruşturmalar başlatıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan elim hadiseyi üzüntüyle öğrendim. İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı