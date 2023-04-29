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Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev ilkokulu açıldı

Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev ilkokulu açıldı

Politika Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Azerbaycan devleti tarafından yapılacak 24 derslik Haydar Aliyev İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Azerbaycan devleti tarafından yapılacak 24 derslik Haydar Aliyev İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uzaktan bağlandığı, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Caddesinde Azerbaycan devleti tarafından 1000'e yakın afet konutu ve 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Kahramanmaraş Azerbaycan Politika Haberler

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