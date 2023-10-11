Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
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Politika Haberleri
Kahramanmaraş'ta Kardeşlik Platformu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atan katılımcılar, konvoy eşliğinde kentte tur attı.
Kahramanmaraş'ta Kardeşlik Platformu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.
Milli İrade Meydanı önünde başlayan ve Üngüt Kavşağı'nda son bulan " Filistin'e Yola Çık" konvoyuna katılanlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.
Polis ekiplerince konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemleri alındı.
Klakson çalarak kentte tur atan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.
Kaynak: AA / Politika