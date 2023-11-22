Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürlüğü, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı. Sis bombaları, biber gazı ve TOMA'ların da kullanıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce organize edilen tatbikat, Doğukent Mahallesi'nde yapıldı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile yardımcılarının da izlediği tatbikatta senaryo gereği fabrikadan tazminatları ödenmeden çıkarılan işçiler yolu kapatıp eylem yaptı. Polislerden oluşan eylemciler, ateş yakıp ellerinde dövizle slogan atarak haklarını istedi. Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çimen, göstericileri yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtip dağılmaları konusunda uyardı.

POLİSİ TAŞ YAĞMURUNA TUTULAR

Grup, uyarıları dikkate almayıp yürüyüş yapmak isteyince devreye çevik kuvvet ve TOMA'lar girdi. Kalkanlarla barikat kuran çevik kuvvet polisine saldıran eylemcilere sis bombaları ve biber gazıyla müdahale edildi. Bunun üzerine göstericiler polisleri maytap ve meşale fırlatıp, taş yağmuruna tuttu. Gerek grubun eylemi gerekse de polisin göstericileri gerçeği aratmadığı tatbikat, göstericilerin gözaltına alınmasıyla sona erdi.

Tatbikatın sonunda İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, personelini tebrik etti. Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, personelin yıl boyunca toplumsal olaylara müdahale ilgili aldıkları eğitimi alanda görmek üzere tatbikatın gerçekleştiğini belirterek, "Arkadaşlarımızın hepsi gerek eylemci olanlar gerekse müdahalede olan arkadaşlarımızın tamamı kendilerine verilen görevi eksiksiz olarak yerine getirdiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir olaya müdahale etme, böyle bir olayla karşılaşmayız ama böyle bir durum olduğunda arkadaşlarımızın aldıkları eğitimler doğrultusunda her türlü göreve hazır olduklarını gördük. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.