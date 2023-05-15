Kahramanmaraş'ta AK Parti 5, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 2 ve MHP 1 milletvekilliği kazandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 2 ve MHP 1 milletvekilliği kazandı.

753 bin 538 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta 2 bin 405 sandıkta 663 bin 781 oy kullanıldı. Oylardan 647 bin 222'si geçerli sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; oyların 309 bin 70'ini AK Parti, 105 bin 583'ünü CHP, 104 bin 751'ini ise MHP aldı.

Zuhal Karakoç Dora, 1983 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Kahramanmaraş'ta ve Ankara'da çeşitli özel öğretim kurumlarında öğretmenlik ve koordinatörlük; çeşitli büyükelçiliklerde simultane tercümanlık ve danışmanlık yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Strateji Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dora, evli ve bir çocuk annesi.