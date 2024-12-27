Kadir Canpolat: 'Halkın Desteğiyle Engelleri Aşacağız'

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Karşılaştığımız zorluklara rağmen kararlılıkla ilerleyeceğiz ve halkın desteğiyle her türlü engeli aşacağız" dedi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Kadir Canpolat, "Partimize ve şahsıma yöneltilen kumpaslar, halkın gerçek iradesinden duyulan korkunun bir yansımasıdır. Ancak azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç; adalet ve halkımızın refahı için verdiğimiz bu mücadeleden bizi döndüremez" dedi.

"Adımlarımız sağlam, hedefimiz büyük"

Canpolat, "Hedefimiz, hak, adalet ve halkımızın refahı için güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Bu uğurda atacağımız her adım daha sağlam olacak ve bizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bugün karşılaştığımız engeller, yarınki zaferimizin mihenk taşlarıdır" diye konuştu.

"Milletimizin desteği gücümüzdür"

Canpolat, halkın desteğinin, Ocak Partisi'nin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Bu desteğin, yalnızca bir siyasi hareketin başarısı için değil, aynı zamanda milletin iradesine sahip çıkmak için kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek," Bizi yıldırmaya çalışanlar, milletimizin feraseti ve iradesi karşısında başarısızlığa mahküm olacaktır. Her kumpas, her engel, halkımızın güçlü desteğiyle tarihin çöplüğüne atılacaktır. Bu mücadele, yalnızca bizim değil, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanmış herkesin mücadelesidir." ifadelerini kullandı. - ANKARA