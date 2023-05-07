Kadir Canpolat: '14 Mayıs sıradan bir seçim değil'

OCAK Partisi Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, "14 Mayıs sıradan bir seçim asla değildir. Bu bilinçle, bu duyarlılıkla lütfen gidip oylarımızı kullanalım. Madem onlar topyekun savaş başlattı, bizler de 14 Mayıs'ta topyekun Türkiye'ye ve Erdoğan'a sahip çıkalım" dedi.

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları teşkilatının kurucusu Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da gerçekleştirdiği mitinge katıldı. Canpolat, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerini de takip ettiklerini belirterek, "AK Parti, MHP, BBP, HÜDA PAR ve Ocak Partisi olarak ilk kez Erzurum'da hep birlikte bir aradaydık. Güçlü bir Türkiye'nin oluşması bakımından Cumhur İttifakı'na açıktan destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Bizleri protokolde kabul eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm AK Parti yetkililerine, Cumhur İttifakı'nın diğer tüm mensuplarına gönülden teşekkür ederim. Ayrıca mitinge katılımlarıyla büyük bir coşkunun oluşmasına neden olan 135 bin kişilik Erzurumlu hemşerilerime çok teşekkür ederim. Erzurum halkı, Cumhur İttifakı'ndan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kararını vermiştir. Miting alanına gelen hemşerilerimizin ortaya koyduğu fotoğraf Allah'ın izniyle aynı şekilde sandığa da yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

14 MAYIS SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL

Batı medyasının 14 Mayıs seçimlerine yönelik haberlerine tepki gösteren Canpolat, "Batı medyasında son çıkan haberler Recep Tayyip Erdoğan'a karşı topyekun bir savaşın başlatıldığını göstermiştir. Skandal manşetlerle Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına ve onların Türkiye'deki yerli işbirlikçilerine 14 Mayıs'ta topyekun cevap vereceğiz. Başta Erzurumlu hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızı 14 Mayıs'ta mutlaka sandığa gidip oylarını kullanmaya davet ediyorum. 14 Mayıs sıradan bir seçim asla değildir. Bu bilinçle, bu duyarlılıkla lütfen gidip oylarımızı kullanalım. Madem onlar topyekun savaş başlattı, bizler de 14 Mayıs'ta topyekun Türkiye'ye ve Erdoğan'a sahip çıkalım" açıklamasında bulundu.