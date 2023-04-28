Kadının Siyasette Temsili ve Kadın Politikaları Konferansı Bursa'da Yapılacak

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), Siyasal İletişim Ajansı Modern Zamanlar ve Millet İttifakı temsilcilerinin katılımıyla Türkiye'de kadın politikalarına dair tartışmalar Bursa'da bugün saat 14.30'da, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonunda, panelde ele alınacak.

"Kadının Siyasette Temsili ve Kadın Politikaları" konulu konferans serisinin ikincisi bugün Bursa'da yapılacak.

Seçime gidilerken kadın temsili ve kadın politikalarına ilişkin tartışmalar, Cumhur İttifakı içinde yer alan Hüda-Par ve Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı Yasaya ilişkin tutumu ve partilerin listelerinde kadın adaylara beklenin altında yer verilmesi tartışılıyor.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), Siyasal İletişim Ajansı Modern Zamanlar ve Millet İttifakı temsilcilerinin katılımıyla Türkiye'de kadın politikalarına dair tartışmalar Bursa'da bugün saat 14.30'da, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonunda, panelde ele alınacak.

Moderatörlüğünü iletişimci, yazar Ayşen Şahin'in yapacağı panele konuşmacı olarak; Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, eski CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, KA-DER Başkanı Nuray Karaağaç, kadın hakları savunucusu avukat Tuba Torun konuşmacı olarak katılacak.