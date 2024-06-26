Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısının ardından Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada, bir gazeteciyle arasında geçen diyalog gülümseten anlara sahne oldu.

ERDOĞAN'DAN SORU SORAN MUHABİRE GÜLÜMSETEN İLTİFAT

Gazeteci Rüya Akkuş, kalabalığın içinden sıyrılarak Erdoğan'a mikrofon uzattı ve "Kısa bir sorumuz olacaktı" dedi. Erdoğan ise muhabirin soruyu sormasına fırsat vermeden Rüya Akkuş'a "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ne yapacağım ben şimdi; ben mi rüyadayım?" dedi.

"HANIMLARA HER ŞEY YAKIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinin ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi. Ömer Çelik ise "Hanımlara her şey yakışıyor" yanıtını vererek gülümsedi.

MUHABİRDEN ERDOĞAN'A "YAZA HAZIRLIK" YANITI

O anlarda şaşıran muhabir ise "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Yaşanan bu diyalog gülüşmelere neden oldu. Akkuş ise bu muhabbetin ardından Erdoğan'a sorularını yöneltti. Yaşanan o ilginç anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.