Haberler

CHP, DEM ve EMEP'li kadın milletvekillerinden "kadın cinayeti ve taciz" protestosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM önünde bir araya gelen kadın milletvekilleri ve Ankara Kadın Platformu üyeleri, Meclis'teki stajyer öğrenciye yönelik istismar iddialarını protesto etti ve kadınlara yönelik taciz ile cinayetlere karşı seslerini yükseltti.

Bazı kadın milletvekilleri ile Ankara Kadın Platformu üyeleri, "Meclis'teki stajyer öğrenciye istismar" iddiası ile "kadınlara yönelik taciz ve kadın cinayetlerine" tepki gösterdi.

TBMM'nin Dikmen Kapısı önünde bir araya gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ile Ankara Kadın Platformu üyeleri, "Meclis'teki stajyer öğrenciye istismar" iddiası ile kadınlara yönelik taciz ve kadın cinayetlerini protesto etti.

İstismar ve taciz iddialarına ilişkin döviz ve pankartlar taşıyan, slogan atan grup, Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
title