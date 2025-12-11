CHP, DEM ve EMEP'li kadın milletvekillerinden "kadın cinayeti ve taciz" protestosu

Bazı kadın milletvekilleri ile Ankara Kadın Platformu üyeleri, "Meclis'teki stajyer öğrenciye istismar" iddiası ile "kadınlara yönelik taciz ve kadın cinayetlerine" tepki gösterdi.

TBMM'nin Dikmen Kapısı önünde bir araya gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ile Ankara Kadın Platformu üyeleri, "Meclis'teki stajyer öğrenciye istismar" iddiası ile kadınlara yönelik taciz ve kadın cinayetlerini protesto etti.

İstismar ve taciz iddialarına ilişkin döviz ve pankartlar taşıyan, slogan atan grup, Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.