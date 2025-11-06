Haberler

Kadın İstihdamını Artırma Protokolü İmzalandı

Kadın İstihdamını Artırma Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların turizm sektöründe istihdamını artırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik verilecek ve istihdam edilenlerin sosyal güvenlik primleri 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların sektöre hazırlanmasını destekleyeceklerini ve kurum bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik vereceklerini belirterek, "Bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işveren sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim" dedi.

Turizm sektöründe kadın istihdamının artırılması ve temsiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği arasında iş birliği protokolü imza töreni yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık binasında gerçekleştirilen törende protokole ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, istihdamda fırsat eşitliğini güçlendiren önemli bir iş birliğine imza attıklarının altını çizerek, bu iş birliğini, turizm sektöründe kadınların ve genç kızların varlığını ve gücünü artıran stratejik bir adım olarak gördüklerini belirtti.

"Gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işveren sosyal güvenlik primleri 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacak"

Protokolle birlikte turizmde kadın istihdamını, girişimciliğini ve temsil gücünü artıracak kalıcı bir ortaklığın da temellerini attıklarına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Akademi bünyesinde, kız öğrenciler ve kadınlara yönelik eğitimler ve mentörlük programları düzenleyeceğiz. Aynı zamanda sektörde kadın temsiliyetini artırmak için seminerler, atölyeler ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bu programlarla kadınların sektöre hazırlanmasını, bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekleyeceğiz. Kurum bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik vereceğiz. Bu gençlerimizin, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde staj ve istihdam fırsatlarına erişmelerini sağlayacağız. Ayrıca, bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işveren sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimciliğini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz"

Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadın emeğinin turizmde daha görünür hale gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda, kadın üretici pazarları, kooperatifler ve el emeği atölyelerini içeren tematik tur rotalarının oluşturulmasını destekleyeceğiz. Kadın istihdamı ve girişimciliğine dair teşvik ve hibeleri paylaşarak, bu fırsatların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağız. Çalışan annelerin ve ailelerinin, acentelerinin hizmetlerinden indirimli yararlanmalarını sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Kısacası bu protokol, sadece bir iş birliği belgesi değil. Kadınların emeğine, genç kızlarımızın geleceğine ve ülkemizin turizm vizyonuna yatırımın somut bir ifadesi olacak. Bakanlık olarak biz, her kadının potansiyeline inanıyor; desteklendiğinde neleri başarabileceğini görüyoruz. Bu anlayışla, turizmin yanı sıra; sanayi, tarım, enerji başta olmak üzere her alanda kadınların daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların üretim hayatında daha görünür hale gelmesi için kadın girişimciliğini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz."

"Kadınların bilgiyle, üretimle ve emekle yükseldiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Kadının sahip olduğu potansiyelin Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü itici gücü haline geldiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, tüm bu çalışmalarımızı, ortak bir vizyon ve hedef doğrultusunda bütünleşen yol haritamızdır. 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturduğumuz Koordinasyon Kurullarıyla da bu süreci yerelde daha kapsayıcı biçimde yürütüyoruz. Kamu, sivil toplum ve özel sektörle kurduğumuz iş birlikleriyle kadınların bilgiyle, üretimle ve emekle yükseldiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 Aile Yılı'nda başlattığımız bu toplumsal dönüşümü, kadınların yön verdiği bir kalkınma vizyonuyla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
