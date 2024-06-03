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Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

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İki hafta aradan sonra yarın toplanacak Kabine toplantısında sokak hayvanları gündeminin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin ve emekli ikramiyelerinin de gündemde olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri sokak hayvanları olacak. Masada ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak diğer bir konu ise emekli ikramiyeleri olacak. 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması bekleniyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

Kritik toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Toplantıda, son günlerde gündemdeki yerini koruyan, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi öngören yasa teklifi de masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE, GAZZE MESELESİ VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda, ülke sınırları içinde terörle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yürütülen terör operasyonları da gündemde olacak. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da masaya yatırılacak. Öte yandan hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı Kurban Kabine Tatil Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (9)

Güray Dilli :

Çalışana ve emekliye % 20-25 cıvarında bir zam verilecekmiş Temmuz ayında. Ne işe yarayacak bu para. Enflasyon düşüyor falan demeyin , hızı azalıyor, düştüğü falan yok. Piyasalar belli grupların etkisi altında. Et de öyle ,inşaat da öyle , gıda da öyle vb vb Bunların hakkından gelemiyorsanız , zamlı tarifeye devam demektir. Olan yine alt gelirliye...

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Turgay Karaderi:

EMEKLiYE 25 BiN TL VERiN RAHATLASIN GARiPLER.

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süleyman kahraman:

Babanda emekli dir yada olacaktır yaşıyirsa garip

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GülenCeset:

İyice alıştık millet olarak tatile..

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Cevap :

Kurban emekliler nesine toplanıyorlar acaba ?

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Şükrü Çiçek:

Ne güzel dünya Tatil üstüne Tatil Memur Hafta nın 7 günü çalışıyor çok yoruluyor tatiller az geliyor

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JokerAllame:

artık kurban kesmek bile lüks Allah rızası için kesilen şey 200 binler de gider senelik et alırım daha ucuza böyle ibadet mi olur arkadas

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Ferhat Çkmk:

ülkedeki kritik konu bayram tatili olduğu sürece daha çok çekeriz

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Ömer:

.Ne memura ne emekliye zam falan verilmemeli hatta 3 ay maaş ödenmemeli. 42 - 45 yaşlarında hiç bir ülkede hatta muz cumhuriyetlerinde bile emekli yok.

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