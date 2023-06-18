Kabine üyeleri eğitim hayatlarındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor! Bakan Kacır, üniversite sınavında Türkiye 12.'si olmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'nin üyeleriyle ilgili değerlendirmeler hız kesmeden devam ederken, bakanların eğitim hayatlarındaki başarıları dikkat çekiyor. Ekonominin dümenine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden dönem ikincisi olarak mezun olduğu görülürken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye on ikincisi olmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine üyelerine dair değerlendirmeler sürüyor. "Teknokrat" ağırlıklı kabinede eğitim hayatlarındaki başarıları ile dikkat çeken isimler var.

MEHMET ŞİMŞEK DÖNEM İKİNCİSİ OLARAK MEZUN OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden dönem ikincisi olarak mezun olduğu görülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye on ikincisi olmuş.

GÖKTAŞ FRANSIZCA, İNGİLİZCE VE FLEMENKÇE BİLİYOR

Yeni Kabine'nin yabancı dil seviyesi de yüksek görünüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi çok sayıda bakan "iyi düzeyde İngilizce" bildiğini beyan etti.

SPOR BAKANI BAK 3 DİLE HAKİM

Gazeteduvar'ın haberine göre yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Işıkhan'ın "Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce", Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın "Çok iyi düzeyde İngilizce ve iyi düzeyde Almanca", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca", Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça" bildiğini beyan ettiği görülüyor.