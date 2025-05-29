Kabe Genişletme Çalışmaları Son Safhaya Geldi

Kabe'i Muazzama'da uzun yıllardır devam eden genişletme çalışmalarda son safhaya gelindi. Yeni ilaveler ile Kabe'de 1 milyon 700 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Metaf alanı da en geniş hali ile kullanılıyor. Bu sene birçok bölgedeki çalışmalar bitirildi. Metaf alanın aydınlatmaları, mermer işçilikli duvarları ve sütunlardaki bütün iklimlendirme, elektrik tesisatları kapatıldı. Hacı sayısının da vize verilen kadar, 1.8 milyon ile sınırlı tutulması ile tavaf ve say alanında çok ciddi rahatlamalar görüldü.

Özellikle Şam Kapısı tarafındaki çalışmalara ağırlık veren inşaat ekibi, bu alanı tamamen giriş ve çıkışlara açtı. Sadece Merve Kapısının arkasında kapalı bölümler bulunuyor. Bu kısımda ibadetlere engel teşkil etmiyor. İki yeni helikopter pisti yapılarak, büyük bir izdiham durumunda hava yolu ile transferlerine imkan sağlandı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'da, 2030 Kabe Genişletme Vizyonunda hacıları ilgilendiren bölümlerde çalışmaların bitmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Şu anda binde 1 olan ülke kotasının oranın önümüzdeki yıldan itibaren arttırılmasını ümit ediyoruz. Bu talebimizi hac sonrası yapılan toplantıda Suudi yetkililere de bildireceğiz. Bu sene şantiye için kapatılan alanlarda işlerin bitirilip açılması ile gözle görülür bir rahatlama var. Kota oranının artırımını Türkiye gibi ülkeler acil olarak bekliyorlar" diye konuştu. - MEKKE