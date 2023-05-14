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Kabaktepe'den Anneler Günü için anlamlı klip

Kabaktepe'den Anneler Günü için anlamlı klip

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anneler Günü için anlamlı bir klip paylaştı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anneler Günü için anlamlı bir klip paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan nezdinde tüm annelere ithafen paylaşılan duygu yüklü klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne denk geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu anlamlı günü özel bir video paylaşarak kutladı. Kabaktepe'nin, 'Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da, anaya muhtaç imiş' başlığı ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı video başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi merhum Tenzile Erdoğan'a ve tüm annelere ithaf ediliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin duygulandıran paylaşımı kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Osman Nuri Kabaktepe Anneler Günü AK Parti İstanbul Politika Haberler

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