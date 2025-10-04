Japonya'nın İlk Kadın Lideri: Sanae Takaichi LDP'yi Yönetmeye Hazırlanıyor

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bugün yapılan liderlik seçimini, eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi kazandı. LDP'nin ilk kadın lideri olan Takaichi'nin, bu ay gerçekleştirilecek meclis oturumunda aynı zamanda Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Shigeru Ishiba'nın iktidar partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa kararı almasının ardından LDP yeni liderini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi, eski LDP Genel Sekreteri Toshimitsu Motegi, eski Ekonomik Güvenlik Bakanı Takayuki Kobayashi ve eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi'nin yarıştığı seçimde, 295 LDP'li meclis üyesi ile ülke genelinden 295 LDP delegesi oy kullandı.

Seçim ikinci tura kaldı

İlk turda hiçbir adayın salt oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle, 183 oy alan Sanae Takaichi ve 164 oy alan Shinjiro Koizumi en güçlü adaylar olarak ikinci tura kaldı. İkinci turda 185 oy alan Takaichi, 156 oy alan Koizumi'yi mağlup ederek, LDP'nin ilk kadın lideri oldu. Takaichi'nin, bu ay gerçekleştirilecek bir meclis oturumunda aynı zamanda Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor. Son seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun, bazı muhalefet partilerinden destek alacağı değerlendiriliyor.

Başbakan Ishiba istifa kararı almıştı

Geçen yıl yapılan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden LDP ve koalisyon ortağı Komeito, son olarak Temmuz ayında yapılan Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) seçimlerinde hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak burada da çoğunluğu yitirmişti. Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Shigeru Ishiba, geçen ay yaptığı açıklamada, partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa kararı aldığını duyurmuştu. Gelişmenin ardından, gözler LDP'nin yeni liderinin kim olacağı sorusunun yanıtına çevrilmişti. - TOKYO