Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi

Japonya yönetimi, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze ateşlediğini duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin saat 17.00 civarında denize doğru balistik füze olduğundan şüphelenilen bir füze fırlattığı ifade edildi. Daha sonra yapılan açıklamada, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışındaki sulara düştüğü ve uzun menzilli olmadığı belirtildi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönünde füze ateşlediği aktarıldı.

Doğrulanması durumunda bu, Kuzey Kore'nin bu ay gerçekleştirdiği üçüncü füze denemesi olacak. Pyongyang yönetimi daha önce 6 ve 12 Ağustos'ta kısa menzilli balistik füze testleri yapmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un kız kardeşi Kim Yo Jong dün yaptığı açıklamada, ABD-Güney Kore tatbikatlarının devam etmesi nedeniyle ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik "düşmanca politikasının" değişmediğini ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı