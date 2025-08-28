Jake Sullivan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Açıklaması

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'e silah ambargosuna dair değerlendirmelerde bulundu. Sullivan, günümüzde İsrail'e silah verilmesinin durdurulması için öne sürülen gerekçelerin daha güçlü olduğunu vurguladı.

ABD eski Başkanı Joe Biden hükümetinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Jake Sullivan, İsrail'e silah ambargosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail'e silah verilmesinin durdurulması için öne sürülen gerekçeler, bir yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü. Artık aynı bölgesel tehditlerle karşı karşıya değiller" dedi.

ABD eski Başkanı Joe Biden hükümetinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Jake Sullivan İsrail'e silah ambargosuna ilişkin açıklama yaptı. Biden yönetiminde İsrail'e silah verilmesinin durdurulması kararına karşı çıktığını belirten Sullivan, geçtiğimiz yıl karşı karşıya gelinen olaylarla bu senekilerin aynı olmadığını belirtti. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "2024 boyunca uğraştığımız şey, İsrail'in birçok cepheden saldırı altında olmasıydı. Hizbullah'tan, Husilerden, Suriye'den, Irak'tan, elbette Hamas'tan ve bizzat İran'dan gelen saldırılar altındaydı. Bu çerçevede İsrail'e bir dizi askeri aracı vermeyeceğiz demek zordu" dedi.

"Gazze'de tam kapsamlı bir kıtlık yaşanıyor"

Bu yıl her şeyin daha farklı olduğuna dikkat çeken Jake Sullivan, "Bugün İsrail'e silah verilmesinin durdurulması için öne sürülen gerekçeler, bir yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü. Birincisi, artık aynı bölgesel tehditlerle karşı karşıya değiller. İkincisi, bir ateşkes ve esir anlaşması vardı ve müzakere imkanı doğmuştu, fakat bu süreci ciddiye almadan terk eden İsrail oldu. Üçüncüsü, Gazze'de tam kapsamlı bir kıtlık yaşanıyor. ve dördüncüsü, elde edilecek ciddi bir askeri hedef kalmadı. Sadece molozlar bombalanıyor" diye konuştu. - WASHINGTON

