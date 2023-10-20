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İzmit'te Filistin'e Destek Yürüyüşünde İsrail Büyükelçiliği Çöp Konteynerine Bırakıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde çöp konteynerine 'İsrail Büyükelçiliği' yazılarak siyah çelenk bırakıldı. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, 'İsrail hükümetinin zihniyeti bu çöp kutusuna layık. Bizim dinimiz ancak bu kadar hakaret etmeye müsaade ediyor. Buradan İsrail devletini yönetenlere en kalbi duygularla şunu söylüyoruz; Allah belanızı versin' ifadelerini kullandı.