İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kentsel dönüşüm yasasının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kentsel dönüşüm tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde 6306 sayılı yasanın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Çünkü bu yasa zar zor konut sahibi olabilmiş vatandaşlarımızın mülkiyet hakkını tehdit ediyor' dedi.

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kentsel dönüşüm tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde 6306 sayılı yasanın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu yasa zar zor konut sahibi olabilmiş vatandaşlarımızın mülkiyet hakkını tehdit ediyor" dedi.

DİSK Emekli Sen Karabağlar Şubesi'nin düzenlediği birlik ve dayanışma kahvaltısı, Karabağlar Belediyesi Kibar Hizmet Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Buluşmaya, Başkan Selvitopu, Emekli Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar ve şube yönetimi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sendika yöneticisiyle üyesi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Yanar, "Demokrasi ve özgürlük mücadelesinden emekli olunmaz" sloganıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Yanar, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek, şube yöneticileriyle birlikte çiçek verdi.

Başkan Selvitopu da konuşmasına, 100. yaşı coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara rağmen 100 yıllık Cumhuriyet'in dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Umutsuz olmaya gerek yok. Biz bir ve beraber oldukça, Cumhuriyet daha nice yüzyıllara aynı inanç ve kararlılıkla ulaşacaktır" dedi.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'yle ilgili aldığı kararın ardından yaşanan tartışmalara değinen Başkan Selvitopu, hukukun herkese lazım olduğuna dikkat çekti. İşlerin sağlıklı yürümesi için hukuksal kaos yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimleri de ilgilendiriyor

Kentsel dönüşüm konusunda çıkan son yasanın yerel yönetimleri de yakından ilgilendirdiğini belirten Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Bu yasa vatandaşlarımızın mülkiyetle ilgili hak hukukunu, sahip oldukları değerleri yok edecek sakıncalar içeriyor. Biz kentsel dönüşümle ilgili hep şunu söyledik. 6306 sayılı yasa mutlaka değiştirilmeli. Bu baskıcı bir yasa ve vatandaşlarımızın zar zor edindikleri mülkleriyle ilgili tasarruflarını engelliyor. Kentsel dönüşüm için aranan çoğunluk 3/2 koşulunun yüzde 50+1 olarak değiştirilmesi de kesinlikle doğru değil. Zar zor sahip olduğunuz mülkünüzün elinizden gitme tehlikesi var. Bu konuda herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor." Başkan Selvitopu konuşmasının sonunda tüm sendika üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.