İzmir ile Bakü kardeşliğinin 40. yılı konserle kutlandı

Azerbaycan Halk Sanatçısı Alim Gasımov ile kızı Fergana Gasımova, İzmir ile Bakü arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasının 40. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Kardeşlik Nameleri" konserinde müzikseverlerle buluştu.

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de Bakü ile kardeşlik protokolünün 40. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıllara meydan okuyan bir dostluğu kutladıklarını belirten Mustafayeva, şunları söyledi:

"Bu sürece baktığımızda kağıt üzerinde çok büyük görünebilir ama aslında onun içinde dostluk, sevgi, insan emeği, ortak hafıza ve gönül bağlarımızın taşıdığı kıymetli bir zaman dilimi var. 1980'li yıllarda imzalanan bu protokol, sadece iki şehir arasındaki imza töreni değildi. Bu, Hazar kıyılarından Ege kıyılarına kadar uzanan gönül bağlarının köprüsüdür. O günden bugüne hem Bakü hem İzmir değişti, büyüdü, güzelleşti. İnsanlarımız her iki şehri çok daha güzel yaptılar, ruhunu zenginleştirdiler."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da iki kentin yol arkadaşlığının önemine işaret ederek, bu bağın temelinin 1985 yılında atılan resmi adımlardan çok daha eskiye, mücadele yıllarına dayandığını dile getirdi.

İzmir'in işgalden kurtuluşu için Bakü'de edilen duaları ve Azerbaycanlıların Anadolu'nun özgürlüğü için gösterdiği seferberliği unutmadıklarını belirten Tugay, "1920'lerdeki o dayanışma ruhu bugün İzmir'in sokaklarında, Bakü'nün bulvarlarında yaşamaya devam ediyor. Bizler biliyoruz ki bu ilişki 40 yılla sınırlı değil. Kökleri çok daha derinlerde, aynı dilin, aynı duygunun, aynı kaderin içinde büyümüştür." dedi.

Konuşmaların ardından Alim Gasımov ve Fergana Gasımova konser verdi.