İzmir haberi! Vatan Partisi, İzmir'de "kararlılık yürüyüşü" düzenledi Politika Haberleri İzmir haberlerine göre İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Partisi tarafından "Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Partisi tarafından "Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi. Partinin İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen programa katılanlar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve şehitler Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Eren Bülbül'ün fotoğraflarının yer aldığı pankartla Karşıyaka İZBAN durağından Karşıyaka İskelesi'ne yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurtuluş yıl dönümünü "Barışın ikinci yüzyılı" sloganıyla kutlamasına tepki gösterdi. CHP'nin 9 Eylül'ü "gürültüye getirmeye kalkıştığını" savunan Cengiz, "Devasa sahneler, konserler, mega starlar... Tamam kutlama olsun, eğlenelim, coşkulu olalım, güzel. Ama sizin sesiniz 9 Eylül iradesini çarpıtmak için. Amerikancı ağızlarla, PKK ağzıyla özünü bozduğunuz barış, demokrasi sözleri ağzınızda. Emperyalistlerin maşası Yunanlıları denize döktüğümüz güne 'zafer günü' demekten korktuğunuz için kıvranıyorsunuz." dedi. Politika Kaynak: AA / Şafak Yel Eren Bülbül İzmir Politika Haberler

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